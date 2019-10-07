Son Dakika Haberleri: Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan
Son Dakika Yaşam Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan

1 saat önce

Eskişehir Şehir Hastanesi, Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanını aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan, System.String[]

Eskişehir Şehir Hastanesi, Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanını aldı.


Eskişehir Şehir Hastanesi hem doğum yapan annelere hem de bebeklere verdiği destek ile Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanı aldı. Sağlık Bakanlığı ve UNICEF'in çalışmaları kapsamında, doğum hizmeti veren hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında başlatılan Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler programı kapsamında bakanlık tarafından değerlendirmesi yapılan Eskişehir Şehir Hastanesi, unvanları aldı.


Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimine Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından plaket takdim edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici belge takdim töreninde bebeklerde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi, 6. aydan sonra uygun ek gıdalara başlanarak 2 yaş ve sonrasına kadar emzirilmeye devam edilmesini önerdiklerine değindi.


Belge takdim töreninde konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, "Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en uygun yöntemdir. Sağlıklı beslenmeye giden yolda atılması gereken ilk adım, anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Biz de elimizden geldiğince bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Bebek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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