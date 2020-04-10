Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır

7 saat önce

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan Şehir Hastanesi, fiziksel mekan, teknoloji ve nitelikli yatak konusunda olağan ve olağan dışı durumlarda personeli ve yönetimiyle sağlık hizmeti sunuyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır, System.String[]

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan Şehir Hastanesi, fiziksel mekan, teknoloji ve nitelikli yatak konusunda olağan ve olağan dışı durumlarda personeli ve yönetimiyle sağlık hizmeti sunuyor.

Kentte 333 bin 303 metrekare alanı ve bin 81 yatak kapasitesiyle açılışı yapılan Eskişehir Şehir Hastanesinin, 152 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi çevre illere de hizmet veren hastanede, toplam 636 tek ve çift kişilik oda yer alıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinde 254 poliklinik, 38 ameliyathane bulunuyor. Aylık ortalama 200 bin poliklinik hizmeti veren hastanede, 361 hekim ve bin 599 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.

Toplam 608 araçlık açık, bin 600 araçlık da kapalı otoparkla hizmet sunan hastanede, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) de yer alıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinin bir bloğu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ayrılırken, 200 hasta odası, yaklaşık 50 yoğun bakım yatağı izole edildi.

"Olağan dışı tüm durumlarda sağlık hizmetine hazırız"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede 550-600 yatağın tek kişilik odalarda bulunduğunu söyledi.

Diğer odaların da iki kişilik olduğunu anlatan Bildirici, şöyle konuştu:

"Her odamızda kişiye özel tuvalet, banyo ve televizyon imkanı var. Hastanemizin bütün yatakları nitelikli. Yoğun bakım ünitelerimizde 16 negatif basınçlı odamız var. Servislerimizde de toplam 36 negatif basınçlı izolasyon odamız bulunuyor. Bu odalar özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda enfekte olmuş kişiler için önem arz ediyor. Eskişehir Şehir Hastanesi hem fiziksel mekan hem teknolojik olarak hem de nitelikli yatak konusunda olağan ve olağan dışı tüm durumlarda sağlık hizmeti sunmaya hazır."

Bildirici, hastanenin birbirinden farklı giriş çıkış notlarına sahip bağımsız 6 bloğunun bulunduğunu, bunun hastane yönetimi açısından ergonomi ve kolaylık sağladığını vurguladı.

Salgın dönemlerinde hastane içinde hastalık bulaşabildiğini dile getiren Bildirici, şunları kaydetti:

"Bağımsız bloklar sayesinde kendi hastanemizi de yaptık. 6 bloğumuzdan birinde, bu tür salgınlarda hastaları hem serviste yatarak hem yoğun bakım takibi açısından izole edebiliyorsunuz. Eskişehir Şehir Hastanesinde olağan dışı durumlarda, salgın durumlarında bağımsız olarak izole ettiğimiz 200 yataklı servisimiz var. Bu servisteki odaların yüzde 80'i tek kişilik. Burada sadece bu tür hastalar sağlık hizmeti alıyor. Tek kişilik odalarında izole ediliyor. Böylece hastalığa muzdarip olmamış ancak diğer sağlık sorunu bulunan hastaları birbiriyle karıştırmıyoruz. C ve D bloklarımızda yoğun bakım yataklarımız var."

Bildirici, hastanede süreci yönetebilecek sayıda hekim ve diğer sağlık personeli olduğuna işaret etti.

Eskişehir Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti sunumu açısından bölgenin "amiral gemisi" olduğuna değinen Bildirici, "Nitelikli sağlık hizmeti sunma potansiyeline ulaştık. Salgın öncesi ortalama aylık 400-500 civarında doğumun gerçekleştiği, ortalama 5 bin hastanın yattığı ve çıktığı, 5 bin ameliyatın yapıldığı, 180 bin ile 200 bin arasında poliklinik girişinin olduğu bir hastaneyiz. Şehrin ve bölgenin sağlık yükünü nicelik ve nitelik olarak kaldırıyoruz. Eskişehir ve bölge halkının 7 gün 24 saat yanındayız. Süreci de şu haliyle sağlıklı şekilde yürüteceğimize dair endişemiz yok." ifadelerini kullandı.

"Hastanenin bir bloğu Kovid-19 sürecini yönetmek için ayrıldı"

Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinin salgın hastalıkla mücadelede kent ve bölgedeki iller için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Süreç başlamadan kendi iç dinamiklerimizle ve Valimiz Özdemir Çakacak koordinasyonunda yürütülen pandemi planlarıyla sürecin simülasyonunu yapmıştık. Bu simülasyon da hızla harekete geçirildi. Kovid-19 sürecini yönetmek üzere 6 bloğumuzdan birini bağımsız olarak sadece bu hastaların yönetimine açtık. Hem fiziksel hem teknolojik altyapısıyla hem de personeliyle bu hastalarımızın hizmetine sunuldu. Burada yaklaşık 200 hasta odamız, 50 civarında yoğun bakım yatağımız izole edildi ve sadece bu hastalarımıza hizmet veriyor. Kovid-19 pozitif hastalar için ayrılıp, izole edilmiş, diğer ameliyathanelerden bağımsız ameliyathane olanağımız var. Doğumhanelerimizden bazılarını olası pozitif hastalarımız için dizayn ettik. Eskişehir Şehir Hastanemiz bu süreci yönetmek için hazır."

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:16 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 18:18:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]