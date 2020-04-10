Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır - Son Dakika

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan Şehir Hastanesi, fiziksel mekan, teknoloji ve nitelikli yatak konusunda olağan ve olağan dışı durumlarda personeli ve yönetimiyle sağlık hizmeti sunuyor.

Kentte 333 bin 303 metrekare alanı ve bin 81 yatak kapasitesiyle açılışı yapılan Eskişehir Şehir Hastanesinin, 152 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi çevre illere de hizmet veren hastanede, toplam 636 tek ve çift kişilik oda yer alıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinde 254 poliklinik, 38 ameliyathane bulunuyor. Aylık ortalama 200 bin poliklinik hizmeti veren hastanede, 361 hekim ve bin 599 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.

Toplam 608 araçlık açık, bin 600 araçlık da kapalı otoparkla hizmet sunan hastanede, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) de yer alıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinin bir bloğu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ayrılırken, 200 hasta odası, yaklaşık 50 yoğun bakım yatağı izole edildi.

"Olağan dışı tüm durumlarda sağlık hizmetine hazırız"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede 550-600 yatağın tek kişilik odalarda bulunduğunu söyledi.

Diğer odaların da iki kişilik olduğunu anlatan Bildirici, şöyle konuştu:

"Her odamızda kişiye özel tuvalet, banyo ve televizyon imkanı var. Hastanemizin bütün yatakları nitelikli. Yoğun bakım ünitelerimizde 16 negatif basınçlı odamız var. Servislerimizde de toplam 36 negatif basınçlı izolasyon odamız bulunuyor. Bu odalar özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda enfekte olmuş kişiler için önem arz ediyor. Eskişehir Şehir Hastanesi hem fiziksel mekan hem teknolojik olarak hem de nitelikli yatak konusunda olağan ve olağan dışı tüm durumlarda sağlık hizmeti sunmaya hazır."

Bildirici, hastanenin birbirinden farklı giriş çıkış notlarına sahip bağımsız 6 bloğunun bulunduğunu, bunun hastane yönetimi açısından ergonomi ve kolaylık sağladığını vurguladı.

Salgın dönemlerinde hastane içinde hastalık bulaşabildiğini dile getiren Bildirici, şunları kaydetti:

"Bağımsız bloklar sayesinde kendi hastanemizi de yaptık. 6 bloğumuzdan birinde, bu tür salgınlarda hastaları hem serviste yatarak hem yoğun bakım takibi açısından izole edebiliyorsunuz. Eskişehir Şehir Hastanesinde olağan dışı durumlarda, salgın durumlarında bağımsız olarak izole ettiğimiz 200 yataklı servisimiz var. Bu servisteki odaların yüzde 80'i tek kişilik. Burada sadece bu tür hastalar sağlık hizmeti alıyor. Tek kişilik odalarında izole ediliyor. Böylece hastalığa muzdarip olmamış ancak diğer sağlık sorunu bulunan hastaları birbiriyle karıştırmıyoruz. C ve D bloklarımızda yoğun bakım yataklarımız var."

Bildirici, hastanede süreci yönetebilecek sayıda hekim ve diğer sağlık personeli olduğuna işaret etti.

Eskişehir Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti sunumu açısından bölgenin "amiral gemisi" olduğuna değinen Bildirici, "Nitelikli sağlık hizmeti sunma potansiyeline ulaştık. Salgın öncesi ortalama aylık 400-500 civarında doğumun gerçekleştiği, ortalama 5 bin hastanın yattığı ve çıktığı, 5 bin ameliyatın yapıldığı, 180 bin ile 200 bin arasında poliklinik girişinin olduğu bir hastaneyiz. Şehrin ve bölgenin sağlık yükünü nicelik ve nitelik olarak kaldırıyoruz. Eskişehir ve bölge halkının 7 gün 24 saat yanındayız. Süreci de şu haliyle sağlıklı şekilde yürüteceğimize dair endişemiz yok." ifadelerini kullandı.

"Hastanenin bir bloğu Kovid-19 sürecini yönetmek için ayrıldı"

Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinin salgın hastalıkla mücadelede kent ve bölgedeki iller için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Süreç başlamadan kendi iç dinamiklerimizle ve Valimiz Özdemir Çakacak koordinasyonunda yürütülen pandemi planlarıyla sürecin simülasyonunu yapmıştık. Bu simülasyon da hızla harekete geçirildi. Kovid-19 sürecini yönetmek üzere 6 bloğumuzdan birini bağımsız olarak sadece bu hastaların yönetimine açtık. Hem fiziksel hem teknolojik altyapısıyla hem de personeliyle bu hastalarımızın hizmetine sunuldu. Burada yaklaşık 200 hasta odamız, 50 civarında yoğun bakım yatağımız izole edildi ve sadece bu hastalarımıza hizmet veriyor. Kovid-19 pozitif hastalar için ayrılıp, izole edilmiş, diğer ameliyathanelerden bağımsız ameliyathane olanağımız var. Doğumhanelerimizden bazılarını olası pozitif hastalarımız için dizayn ettik. Eskişehir Şehir Hastanemiz bu süreci yönetmek için hazır."