Eskişehir Şehir Hastanesinde "Kovid-19 İzlem Merkezi" açıldı - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde "Kovid-19 İzlem Merkezi" açıldı

07.12.2020 15:17
Eskişehir Şehir Hastanesinde

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan "Kovid-19 İzlem Merkezi" faaliyetine başladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan "Kovid-19 İzlem Merkezi" faaliyetine başladı.

Hastanenin başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesinin kentin sağlık üssü konumuna geldiğini ve bölgeye hizmet ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hastanede sunulan hizmetlere değinen Bildirici, şöyle devam etti:

"Hastanemiz, geniş sayıdaki servis yataklarının yanı sıra Kovid-19 yoğun bakım imkanları ile üst düzeydeki sağlık teknolojisi, sağlık hizmeti sunum kabiliyetiyle kentteki sağlık sürecini yönetiyor. Bu süreçte Kovid-19 servisi veya yoğun bakımda yatan farklı gruplarda birçok hastamız oldu. Özellikle son dönemde pandemi tedavisi gören orta ve ağır gruptaki hastaların taburculuk sonrası birtakım sorunlarının olduğunu, bu sorunlarının haftalara ve aylara yayıldığını artık bütün dünya kabul ediyor. Hastalarımızın çok önemli bir kısmı, hastalığı hafif geçirse de azımsanmayacak bir grup da hastalığı, gerek serviste gerekse de yoğun bakımda orta ve ağır şiddette geçirerek taburcu oluyor."

Bildirici, izlem merkezinin, hastanedeki tedavi sürecinin ardından hastaların organ yetmezliği gibi konularda nelerle karşılaştığına yönelik çalışacağını aktardı.

Merkeze, orta ve ağır şiddette Kovid-19 tanısı konulmuş, servis ve yoğun bakımlarda takibi tamamlanıp taburcu edilen hastaların başvurabileceği bilgisini veren Bildirici, şunları kaydetti:

"Taburculuk sonrası birinci aydan itibaren veya PCR testleri negatif olduktan sonra Kovid İzlem Merkezlerine başvuracaklar. Biz bu hastaları çok merkezli bir branş hekim grubu ile yöneteceğiz. Yani hastalarımız kardiyolog, dahiliye, göğüs, psikiyatri ve fizik tedavi hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilecek. Bu hastaları takip etme süremiz tahminen bir yılı bulacak. Belirli periyotlarla, randevu sistemi ile hastalarımızı takip etmeyi planlıyoruz. Hastalarımızın uzun dönemde takip ve izlemlerini gerçekleştirip bu şekilde bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

"Hastalarımızın devam eden sorunlarına ışık tutmayı amaçlıyoruz"

İzlem merkezinin sorumlusu Dr. Şebnem Eker Güvenç de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıp taburcu olanlardan bazılarının, bunun üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen kronik şikayetlerinin sürdüğünü belirtti.

Güvenç, "Hem klinisyenlerin tespit ettiği hem de hastalarımızın devam eden sorunlarına ışık tutmak amacıyla birimimizi kurduk. Amacımız, devam eden kronik sorunları tespit etmek ve bunlara yönelik hastalarımıza hizmet verebilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkeze müracaat edenlerden Serap Doyuk ise hastalığı yaklaşık bir ay önce atlattığını, çok ağır geçirmemesine rağmen halsizlik, kırgınlık ve öksürük şikayetlerinin sürdüğünü bildirerek, "Merkeze de bu yüzden geldim. Vücudumda kalıcı bir hasar var mı yok mu, özellikle de kalbimde? Bunları merak ettiğim için geldim." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Hastanesinde 'Kovid-19 İzlem Merkezi' açıldı - Son Dakika


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