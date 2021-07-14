Eskişehir Şehir Hastanesinde kurulan Kronik Yara Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde 1 Temmuz'da hizmete açılan 12 yatak kapasiteli Kronik Yara Bakım Servisi, çevre illere de hizmet sunuyor.

Yardımlı banyo, pansuman odası, konsey değerlendirme odası, tek ve iki kişilik odaların yer aldığı serviste, konusunda uzman hekimler ile eğitimli ve yetişmiş hemşireler görev yapıyor.

Serviste, enfeksiyon açısından değerlendirilen hastaların tedavilerine başlanıyor.

Yara bakım tedavisi üzerine geliştirilmiş pek çok tedavi yönteminin kullanıldığı serviste, haftalık olarak düzenlenen konseylere mevcut hekim kadrosuna ek olarak ortopedi, kalp damar cerrahisi ve plastik cerrahi hekimleri de katılarak hastalara yönelik görüş ve tedavi önerilerinde bulunuluyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin bölgenin adeta sağlık üssü konumuna geldiğini söyledi.

Nitelikli sağlık hizmetlerine her geçen gün yenilerini kattıklarını belirten Bildirici, şöyle konuştu:

"1 Temmuz itibarıyla Kronik Yara Bakım Servisini de açarak sağlık hizmetlerini bir adım daha ileriye götürmüş oluyoruz. Diyabet ya da bazı damar hastalıklarına bağlı doku kayıpları oluyor. Oluşan yaraların üzerindeki enfeksiyonlar tüm vücuda zarar verebiliyor. Söz konusu hastalar için farklı branşlardaki hekimlerin multidisipliner yaklaşımla tedavi hizmeti sunduğu bir servisin olması çok önemli.

Hastalar, servise geldiklerinde dahiliye ve genel cerrahi hekimi tarafından değerlendiriliyor. Ardından enfeksiyon açısından değerlendirilip tedaviye başlanıyor. Haftalık olarak kardiyovasküler ve plastik cerrahinin ve gerekirse ortopedi servis hekiminin de olduğu bir konseyle de tedavinin yönetimi planlanıyor. Eskişehir dışında Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa hatta Yalova'daki hastalara bilimin ışığında multidisipliner yaklaşımla hizmet veriyoruz."

Ünitede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın ise amaçlarının, yara nedeniyle hastaların uzuvlarını kaybetmeden tedavi edilmesi olduğunu dile getirdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya da hastaların sağlıklı şekilde günlük yaşamlarına dönmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Servise, açıldığı andan itibaren pek çok hastanın müracaat ettiğini aktaran Kaya, "Şu anda servisimiz dolu." dedi.

Tedavi için Kütahya'dan gelen Murat Şenkal, diyabet nedeniyle ayağında oluşan yaranın iyileşmesi için birçok hastaneye gittiğini dile getirdi.

Şenkal, "Ayağım çok kötüydü. 13 günde iyi bir mesafe katettik. Ayağım iyileşti. Şu anda iyi durumdayım. Serviste görevli personel çok iyi ve yakından ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.