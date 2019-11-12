Son Dakika Haberleri: Eskişehir Şehir Hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı
Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Hastanesine 'Anne Dostu Hastane' unvanı - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı

6 saat önce

Eskişehir Şehir Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı denetçilerince yapılan değerlendirmede yüz üzerinden 99 puan alarak "Anne Dostu Hastane" unvanını aldığı bildirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine

Eskişehir Şehir Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı denetçilerince yapılan değerlendirmede yüz üzerinden 99 puan alarak "Anne Dostu Hastane" unvanını aldığı bildirildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesinin önceki günlerde "Bebek Dostu Hastane" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanını aldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanede düzenlenen belge teslim töreninde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'nin değerlendirmesine de yer verildi. Bilge, 4-5 Kasım tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan değerlendirmede yüz üzerinden 99 puan alarak hastanenin "Anne Dostu Hastane" unvanı aldığını kaydetti.

Yüksek kalite ve verimlilikte hizmet sunan Eskişehir Şehir Hastanesinin hedeflerine bir bir ulaştığını belirten Bilge, "Anne dostu hastane olmak hem bebek dostu ünvanını içeriyor hem de birçok anne gebelik ve doğum öncesi sonrasını kapsayan içerisinde hem kaliteyi hem tıbbi seviyeyi hem otelcilik hizmetlerini barındıran çok içerikli bir durum." ifadesini kullandı.

Belgeyi almanın zor olduğunu, Sağlık Bakanlığının uluslararası kriterlere göre belirlediği ağır şartları olduğunu aktaran Bilge, "Bu şartların her aşamasında şehir hastanemiz iki gün boyunca en ince ayrıntısına kadar titizlikle denetlenip değerlendirilmesi sonucunda belgeyi almaya hak kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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