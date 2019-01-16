Eskişehir Şehir Tiyatrolarından Genco Erkal'a Anlamlı Kutlama

Dostlar Tiyatrosu önceki akşam, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda, Genco Erkal ve Tülay Günal'ın rol aldığı " Yaşamaya Dair" adlı oyunu sahneleyerek Eskişehirli tiyatro izleyicilerinin konuğu oldular. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu büyük usta Genco Erkal, sahne üzerinde geçirdiği altmışıncı yılına adım attığı bu günlerde Eskişehir izleyicisi ile sahnede buluşmanın mutluluğunu yaşarken, oyun sonunda şehir tiyatroları yönetiminin sürpriz yaparak sahnede altmışıncı sanat yılını kutlaması üzerine şaşkınlığını ve heyecanını gizleyemedi. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan'ın oyun sonunda sahneye çıkarak onur plaketi takdim etmesi sırasında sahne gerisinden indirilen dev kutlama pankartını gören usta oyuncu duygulu anlar yaşadı. Tüm salonu dolduran sanatseverler bu özel kutlamaya ayakta alkışlayarak eşlik ettiler.

Kutlama sonrası Şehir Tiyatroları yetkilileri ile bir araya gelen Genco Erkal "Hiç beklemediğim ve beni çok mutlu eden bu sürpriz kutlama için tüm Şehir Tiyatrosu ailesine teşekkür ediyorum. 10 yıl önce Şehir Tiyatrolarının çatısı altında,birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarımla birlikte çalışarak "Azizlikler" adlı oyunun yönetmenliğini gerçekleştirmiştim. Şehir Tiyatroları ailesinin, kadim dostum Yılmaz Büyükerşen'in ve Eskişehir'in tiyatro izleyicisinin bendeki yeri ve önemi ayrıdır. Eskişehir'de olmak benim için her zaman mutluluk verici olmuştur" diyerek duygularını ifade etti.