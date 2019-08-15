Son Dakika Haberleri: Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay

30 dakika önce

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yapan polis ekipleri, fren sisteminin arızalı olduğunu tespit ettiği bir yolcu otobüsünü otogardan çıkışına izin vermezken, önceki seferinde yasal süreyi aşarak araç kullanan sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay, System.String[]
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yapan polis ekipleri, fren sisteminin arızalı olduğunu tespit ettiği bir yolcu otobüsünü otogardan çıkışına izin vermezken, önceki seferinde yasal süreyi aşarak araç kullanan sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Firmanın tahsis ettiği ve yapılan kontrolde alkollü olduğu belirtilen ikinci otobüsün sürücüsüne de idari para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 33 yolcu ile Eskişehir'den Antalya'ya gidecek olan C.D. idaresindeki 07 ACV 244 plakalı otobüs üzerinde kontrol yaptı. Önceki seferinde 9 saat 40 dakika araç kullanarak yasal süreyi aşan C.D.'ye idari para cezası uygulandı.

Fren sisteminin arızalı olduğu tespit edilen otobüsün otogardan çıkış yapılmasına izin verilmemesi üzerine firma, tahsis ettiği başka bir otobüs ile yolcuları Antalya'ya gönderilmek istedi. Bu otobüsü kullanacak şoför Ö.E.'nin ise 0.24 promil alkollü olduğu tespit edilince idari para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Yolcular ise başka firmaların otobüsü ile yollarına devam etmek zorunda kaldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!
Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 13:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]