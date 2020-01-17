Eskişehir şehit binbaşı şevket tombul, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Şehit Binbaşı Şevket Tombul, son yolculuğa uğurlandı

SURİYE'nin Tel Abyad ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, PKK/ YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul (38), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit Şevket Tombul'un cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından uçakla Eskişehir'e getirildi. Şehit Tombul'un Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camii'ne getirildi. Şehidin babası Necdet, annesi Şehnaz, eşi Aslıhan, kardeşi Emrah Tombul ve ablası Şefika Duman, cami bahçesindeki Türk bayrağına tabuta kapanıp, uzun süre gözyaşı döktü.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP'li Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tombul'un yakınları, mesai arkadaşları ile binlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından şehit Binbaşı Tombul'un cenazesi, omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Bu sırada tabuta sarılan şehidin eşi Aslıhan Tombul ve ablası Şefika Duman, "Kahramanım benim" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Necdet ve anne Şehnaz Tombul'un ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından 5 yaşında kızı, 6 aylık oğlu olan şehit Binbaşı Şevket Tombul'un cenazesi, Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.