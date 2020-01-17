Eskişehir şehit piyade binbaşı şevket tombul son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Eskişehir şehit piyade binbaşı şevket tombul son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
ESKİŞEHİR Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:22 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul son yolculuğuna uğurlandı
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