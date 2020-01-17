Eskişehir şehit piyade binbaşı şevket tombul son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir şehit piyade binbaşı şevket tombul son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eskişehir şehit piyade binbaşı şevket tombul son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİŞEHİR Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir şehit piyade binbaşı şevket tombul son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:22 Kaynak: DHA
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