Eskişehir Şeker Fabrikası 1 milyon 750 bin ton şeker pancarı aldı - Son Dakika

Eskişehir Şeker Fabrikası 1 milyon 750 bin ton şeker pancarı aldı

29.12.2020 09:11
Eskişehir Şeker Fabrikası 1 milyon 750 bin ton şeker pancarı aldı, System.String[]

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, 1 milyon 750 bin ton pancar tesellümüyle önemli bir rakama imza attı.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, 1 milyon 750 bin ton pancar tesellümüyle önemli bir rakama imza attı.

Fabrika müdürü Mehmet Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, pancarın tarımda en zor çiftçilik uğraşlarından olduğunu belirterek, pancarın kimi yerlerde mart ya da nisan aylarında topraktan başlayıp, sofralarda nihayete eren bir hikaye olduğunu kaydetti.

Pancarın ekiminden sökümüne, bakımından hasadına binbir güçle yetiştiğini ifade eden Yüksel, şunları bildirdi:

"Tüm bu güçlüklere rağmen geçmişten günümüze gelen emsalsiz bir tarım lezzetidir. Ülkemizde değil dünyada bile sözleşmeli tarım ile eşsiz bir çalışma kıymetidir. 1 milyon 750 bin ton pancar tesellümüyle tarihinin en yüksek pancar üretimini gerçekleştiren Eskişehir çiftçimize sonsuz şükranlarımızı sunarız. Tarımın yegane kalkınma aracı olan pancar çiftçiliği dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir örnek ile can bulmuştur. Hem Eskişehir Şeker Fabrikamıza hem Susurluk Şeker Fabrikamıza hem de en uzak kantarlarımıza pancar ulaştırıp ülke tarımına katkıda bulunan değerli çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

Mehmet Yüksel, Eskişehir, Fabrika, Taşkent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Şeker Fabrikası 1 milyon 750 bin ton şeker pancarı aldı - Son Dakika Ekonomi


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