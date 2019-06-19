Son Dakika Haberleri: Eskişehir Selkaspor hentbol takımı ligden çekildi
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Eskişehir Selkaspor hentbol takımı ligden çekildi

2 saat önce

HENTBOL Süper Ligi takımlarından Eskişehir Selkaspor, aradığı sponsor desteğini bulamadığı için ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Eskişehir Selkaspor hentbol takımı ligden çekildi, System.String[]
HENTBOL Süper Ligi takımlarından Eskişehir Selkaspor, aradığı sponsor desteğini bulamadığı için ligden çekilme kararı aldığını açıkladı. Takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şehrimizi temsil etmeye hak kazandığımız Avrupa kupalarına ve Türk hentbolu liglerine bundan sonraki süreçte katılmama kararımızı üzülerek tüm spor kamuoyuna duyururuz" denildi.
Eskişehir'de 2016 yılında kurulan Selkaspor Hentbol Takımı, geçen yıl 1'inci Lig'den, Süper Lig'e yükselerek, sezonu 3'üncü sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına da katılmaya hak kazandı. Selkaspor yönetimi, kentteki kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği göremedikleri için ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk hentbolunun beklenen gelişmeyi gösteremeyeceğinin tecrübe edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Görmüş olduğumuz bu samimi desteklere rağmen şehrimizde amatör sporlara destek olması beklenen kurum ve kuruluşların bizimle aynı heyecanı paylaşmadığını üzülerek görmekteyiz. Ayrıca Türkiye'de hentbolu yönetenlerin bu spor dalında rekabet ortamını ortadan kaldıran yönetim anlayışının sonucu olarak, Türk hentbolunun ulusal ve uluslararası platformlarda beklenen gelişmeyi gösteremeyeceğini maalesef tecrübe etmiş bulunmaktayız. Gelişen bu koşullar altında, kulübümüzün kurulduğu günden itibaren koymuş olduğu başarı odaklı hedeflere ulaşmasının mümkün ve sürdürülebilir olmadığını görmekteyiz. Bu sebeple, şehrimizi temsil etmeye hak kazandığımız Avrupa kupalarına ve Türk hentbolu liglerine bundan sonraki süreçte katılmama kararımızı üzülerek tüm spor kamuoyuna duyururuz."


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Eskişehir, Spor
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