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ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ

12.09.2021 17:52

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 6'ncı kez düzenlenen, yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katıldığı hava gösterileri nefes kesti.

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 6'ncı kez düzenlenen, yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katıldığı hava gösterileri nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Türk Yıldızları ile Hürkuş'un da yer aldığı gösterilerde, Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, 22 yıllık profesyonel akrobasi kariyerini bitirdiğini açıklayıp son gösterisini 'Mor Menekşe' isimli uçağıyla yaptı. Öztürk, gösteri bitiminde alkışlarla, omuzlarda taşınarak uğurlandı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 6'ncı kez hava gösterileri düzenledi. Önceki yıllarda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği gösteriler, bu yıl da koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapılırken, 10 kamerayla organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gösterilerde, Amerikalı pilotlar Mark Murphy ve Mark Henley'in yanı sıra Ankara Model Uçak Kulübü üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çoğunluğu kadınlardan oluşan Jandarma paraşüt ekibi, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na bağlı S-70 sikorsky helikopterleri, Mor Menekşe isimli akrobasi uçağıyla Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk eğitim uçağı Hürkuş, atak helikopterleri, Emniyet Genel Müdürlüğü helikopteri ve finalde ise Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Türk Yıldızları yer aldı.

İLK AKROBASİ PİLOTU JÜBİLESİNİ YAPTI

Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan Ali İsmet Öztürk, 22 yıllık profesyonel akrobasi pilotluğunu bıraktığını açıkladı. Mor Menekşe isimli uçağıyla son gösterisine çıkan Öztürk, izleyenlerden ilgi topladı. Gösterisinin ardından uçağından alkışlarla çıkan Öztürk, daha sonra omuzlarda taşınıp uğurlandı. Yaklaşık 37 yıldır pilotluk yaptığını, bunun 22 yılını akrobasi pilotu olarak geçirdiğini anlatan Öztürk, 'Gönül isterdi ki, bugün halkımızla iç içe olalım. Geçen yıl da halkımız yoktu. Bir özlem var. Bu yıl bu özlemin biteceğini düşünüyorduk ancak olmadı. Artık gelecek yıl olur. Bu yıl da canlı yayınla halkımıza ulaşıyoruz. Geçen yıllarda 6-7 saatlik programlar vardı. Bugünkü programımız 3 saatlik. Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, emniyet teşkilatımız burada bir tek Deniz Kuvvetlerimiz yok, inşallah seneye onlar da olurlar. Güzel bir gösteri oldu. Mühim olan bu organizasyonu yapmak. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yurt dışından konuklarımız var. Bu yıl Covid-19 nedeniyle az sayıda yabancı konuğumuzu ağırladık. 2018 yılında salgından önce 56 bin kişiyi ağırladık. Bunu yine yaşamak istiyoruz. Jübile konusunda bir yanlış anlama var. Ben profesyonel akrobasiyi bir şekilde noktalamak istiyorum. O sanki uçuşu sonlandırıyorum gibi algılanmış. Hayır. Allah nasip ettiği kadar uçmaya devam ederim. Allah sağlık verdiği müddetçe uçarım inşallah ama profesyonel olarak evet 37 yıldır uçuyorum, bunun son 22 yılı profesyonel akrobasi olarak geçti. Profesyonel akrobasiyi hakkıyla yapmak gerek. Burada hem gençlere daha fazla faydalı olabilmek, hem de artık yaşım da ilerliyor. Bütün bu gerçekler çerçevesinde profesyonel akrobasiyi noktalıyorum. Ancak amatör akrobasiyi noktalamıyorumö diye konuştu.

FİNALİ TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen hava gösterilerinin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Türk Yıldızları yaptı. Türk Yıldızları'nın gösterisi beğeni topladı.

ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ
ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ

Uluslararası Sportif Havacılık, Sivrihisar, Havacılık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR SEMALARINDA AKROBASİ PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ - Son Dakika


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