Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti - Son Dakika
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Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti

6 saat önce

Eskişehir semalarında sürü halinde uçan leylekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti, System.String[]

Eskişehir semalarında sürü halinde uçan leylekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.


Yıl boyunca Türkiye'den iki defa geçtiği bilinen leylekler, ülkedeki yuvalarına dönüşlerini gerçekleştiriyorlar. Afrika ülkelerinden çıkarak Avrupa'da bulunan yuvalarına göç eden leyleklerin Türkiye'deki yuvalarına gelişleri ise 15-20 Mart tarihlerine kadar devam ediyor. Eskişehir üzerinden geçen leylekler ise kent semalarında adeta bir görsel şölen oluşturdu. Grup halinde adeta dans eden leylekler, görsel şovlarının ardından gözden kaybolarak yuvalarının yolunu tutuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Afrika, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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