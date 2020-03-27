Son Dakika › Güncel › Eskişehir semalarında leylekler görsel şölen sundu - Son Dakika
Eskişehir semalarında leylekler görsel şölen sundu
6 saat önce
Eskişehir'de havaların ısınmasıyla göç eden leylekler gökyüzünde görsel şölen sundu.
Eskişehir'de havaların ısınmasıyla göç eden leylekler gökyüzünde görsel şölen sundu.
İlkbahar mevsiminin gelmesiyle havaların ısındığı bölgelere göçe başlayan yüzlerce leylek, Eskişehir kent merkezi semalarında süzülerek uçtu.
Leyleklerin ahenk içinde uçması evlerindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.
Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:10 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem