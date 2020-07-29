Eskişehir semt pazarında ?bayram yoğunluğu? - Son Dakika

Eskişehir semt pazarında ?bayram yoğunluğu?
ESKİŞEHİR'e her Çarşamba günü sokağa kurulan halk pazarında bayram yoğunluğu yaşandı.
ESKİŞEHİR'e her Çarşamba günü sokağa kurulan halk pazarında bayram yoğunluğu yaşandı. Genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmedi. Bazı kişilerin, alışveriş sırasında maskelerini çene altına indirdiği görüldü. Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram alışverişine çıkanlar koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmezken, maske takma zorunluluğuna ise uyduğu gözlendi. Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında kalabalık dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu görüldü. Alışveriş yaparken bazılarının maskesini çene altına indirdiği gözlendi. Bazı kişilerin alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de pazarda gezerek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:50
Kaynak: DHA
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