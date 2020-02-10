Eskişehir Siirtliler Vakfı'ndan Teknik Direktör Özer'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Siirtliler Vakfı'ndan Teknik Direktör Özer'e ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Siirtliler Vakfı'ndan Teknik Direktör Özer'e ziyaret

6 saat önce

Eskişehir Siirtliler Vakfı üyeleri, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Siirtliler Vakfı'ndan Teknik Direktör Özer'e ziyaret, System.String[]

Eskişehir Siirtliler Vakfı üyeleri, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vakıf Başkanı Mubin İnan, yardımcıları Turgay Ömerülfarukoğlu ve Neşet Durceylan ile Yönetim Kurulu üyeleri Eskişehirspor tesislerinde hemşehrileri Teknik Direktör Mustafa Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Eskişehir Siirtliler Vakfı Başkanı Mubin İnan, ziyarette yaptığı konuşmasında, "Eskişehir, sporu özümsemiş, sporun ve sporcunun çok sevildiği bir şehirdir. Sağlıklı genç nesiller için sporun hayattaki yeri çok önemlidir. Eskişehirspor Eskişehir'e heyecan ve marka değeri katmıştır. Eskişehir'in bağrından çıkan ve anadolu futbolunun parlayan yıldızı kırmızı şimşekler Eskişehirspor'un yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarıyla birlik, beraberlik, kararlılık ve azimle bütünleşerek büyük başarılar yakalayacağına ve bugünkü sıkıntılı ortamdan kurtulacağına inancımız tamdır. Ayrıca bu hususta hocamız Mustafa Özer'e güveniyor, destekliyor ve başarılar diliyoruz" dedi.


Teknik Direktör Mustafa Özer de, "Siirtli hemşehrilerimin bu ziyaretinden ve desteklerinden dolayı çok mutlu oldum. Eskişehirsporun daha iyi seviyelere gelmesi için tüm gücümüz ile çalışacağız. Çünkü Eskişehir başarıyı hak ediyor" diyerek Eskişehirspor'un imzalı formasını hediye etti.


Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Mustafa Özer, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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