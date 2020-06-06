ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET... - Son Dakika

ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET...

ESKİŞEHİR'de özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek emniyet kemeri takıyor.

ESKİŞEHİR'de özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek emniyet kemeri takıyor. Evinin bir odasını simülasyon oyunu için özel tasarlayan Koç'un otobüs şoförlüğü yaptığı yayınlarını sosyal medyada yaklaşık 30 bin kişi izlerken, simülasyonda giyimiyle dikkat çeken Koç büyük destek görüyor. Gerçek otobüs kullanmayı çok istediğini ifade eden Koç, 'Beni canlı yayınlarda gömlek kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. İzleyenler otobüsten yayın yaptığımı düşünerek gerçek sanıyor" dedi.

Eskişehir'de özel bir şirkette çalışan evli Onur Koç, yaklaşık 6 ay önce bilgisayardan simülasyon oyunları oynamaya başladı. Önceleri TIR sürücüsü olarak oyunlar oynayan Koç daha sonra otobüs şoförlüğüne geçiş yaptı. Bilgisayar klavyesinden yönettiği oyunu yeterli görmeyen Onur Koç, yaklaşık 12 bin liraya vitesli direksiyon seti, koltuk ve görsel efektler için yeşil perde (green box) alarak evinin bir odasını özel tasarlayıp sosyal medya üzerinden de canlı yayınlar yapmaya başladı.

TİŞÖRTÜ ÇIKARIP, KAPTAN GÖMLEĞİ GİYDİ

Otobüs şoförlüğü yaptığı oyuna tişörtle çıkan Koç, bir süre sonra apoletli kaptan gömleği bularak kravat takıp sanal oyunu gerçeğe taşıdı. Redeberger takma adıyla yaptığı yayınlara emniyet kemeri takıp, gerçek otobüs anonsları da ekleyen Koç'un sosyal medyadaki izleyenleri kısa süre 30 bin kişiye ulaştı. Kendisine giyiminden dolayı çok destek geldiğini ifade eden Koç, 'Simülasyon oyunları oynamak için önce direksiyon seti almaya karar verdim. Evde kendim oynamaya başladım. Evdeki sistemimde ev verdiği için simülasyon oyunları üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladım. Önceleri TIR kullanarak başladım, daha sonra otobüs kullanarak devam ettim. Otobüs kullanmak daha çok hoşuma gitti. Sosyal medya üzerinden yayınlar yapıyordum ama bir süre sonra tişörtle yayın yapmak yerine gidip otobüs sürücüleri gibi giyinmek istedim. Gittim gömlek giydim, kravatımı taktım. Sonra apolet eksik diyerek apoletler edindim. Sosyal sorumluluk olsun diyerek oturduğum koltuğa emniyet kemeri taktım. İnsanlara, izleyenlere teşvik olsun diye çıkma bulduğum emniyet kemerini bağladım. Yayınlarda kemer takıyorum, uyarı anonsları geçiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLIYOR

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda izleyenlerin kendisine sohbet kısmından yazarak eşlik ettiği hatta şarkı isteklerini ilettiğini anlatan Koç, 'Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Otobüs kullanırken müzik çalıp mikrofondan konuşuyorum. İzleyenlerde yazarak bana eşlik ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle evlerinde olanları gerçek şehir haritaları üzerinden memleketlerine de götürmüş oluyorum. Bu süreçte Türkiye'de 8 defa tur attım diyebilirim, izleyenlerde bana şehirler konusunda istekte bulunuyor. Simülasyon oyununda Türkiye'den 61 şehrin yolları, otogarları var. Şehir merkezleri bire bir benzemiyor ama yolları çok benziyor. İnsanlarda bunları izleyip yazarak bana katılıyorlar" diye konuştu.

'HAYALİM GERÇEK OTOBÜS KULLANMAK'

Otobüs şoförü olmak hayalinin olmadığını ancak gerçek bir otobüs kullanmayı çok istediğini kaydeden Onur Koç, 'Gerçek otobüs kullanmak gibi bir hayalim var. Uzun yol şoförlüğü için ehliyetim yok ama belli bir süre sonra otogara gidip bir araç kullanmak istiyorum. Beni yayınlarda gömlek kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. 'Bunalmıyor musun evde bu şekilde" diyenler oluyor. Gömleğimi ben ütülüyorum, yayına başlamadan bir hazırlık yapıyorum. Otobüs sürmek bana çok keyif veriyor" dedi.

'İZLEYENLER GERÇEK SANIYOR'

Sosyal medyada sayfalarında izleyenlerin canlı yayınları bazen gerçek sanıp sorduklarını belirten Koç, 'Geceleri yayın yaparsam, gece karanlığında, gündüz yayın yaparsam gündüz haliyle simülasyonu oynuyorum. İzleyenler yayını gerçek otobüsten yayın yaptığımı düşünerek gerçek sanıyor. Oyun olup olmadığını soruyor. Şimdi direksiyon setini büyütüp otobüs direksiyonu alacağım. Evdeki odamda bu sistemi kurmak bana 12 bin liraya yakın. Çünkü 2 monitör, direksiyon seti, vites, yeşil perde, bilgisayarı baya masraflı oldu benim için ama büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET...

Eskişehir, Onur Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET... - Son Dakika

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