Son Dakika Haberleri: Eskişehir Sınırlarında İlk Kez Görüldü

Eskişehir Sınırlarında İlk Kez Görüldü

1 saat önce

Eskişehir sınırları içerisinde ilk kez görülen küçük geyik türlerinden Karaca, yaralı halde bulundu.

Eskişehir Sınırlarında İlk Kez Görüldü, System.String[]
Eskişehir sınırları içerisinde ilk kez görülen küçük geyik türlerinden Karaca, yaralı halde bulundu. Tel örgülere takılarak şok geçiren geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; küçük geyik türlerinden biri olan Karaca'nın Eskişehir'de ilk kez tespit edildiği belirtilerek, "Ülkemizdeki küçük geyik türlerinden biri olan Karaca Eskişehir ilimizde ilk defa tespit edildi. Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi civarında vatandaşların tel ihataya takıldığı için yaralanan geyik yavrusu ihbarına Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma-kontrol ekibince gidildiğinde, hayvanın Batı Karadeniz civarında yayılışı bulunan Eskişehir ili envanterinde olmayan, Bolu ili civarından geldiği tahmin edilen 4-5 yaşlarında erkek karaca olduğunun anlaşılmış; hayvan ivedilikle Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Teknik personelce yapılan muayenede karacanın strese bağlı şok halinde olduğu anlaşılmıştır. Serum ile vitamin takviyesi yapılan karacaya kortizon antibiyotik ve kas gevşetici ile yapılan tedaviye devam edilmekte olup, Karacayı doğal yaşam ortamına döndürmek için tüm imkanlar kullanılmaktadır" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:28 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskişehir, Yaşam
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