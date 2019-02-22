Eskişehir Sise Büründü

Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.



Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Gece başlayan yoğun sis, öğle saatlerine kadar sürdü. Sabah uyandığında sisle karşılaşan vatandaşlar, havanın soğuk olmasına rağmen sisin şehirde hoş bir manzara oluşturduğunu belirtti. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre, sisli havanın hafta sonu yerini bulutlu bir havaya bırakacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı

Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir

Belediye Başkan Adayı, Vaatlerini Noterden Tasdikletti: Yapmazsam İstifa Ederim

Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı