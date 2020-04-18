Eskişehir sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika
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Eskişehir sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

6 saat önce

Eskişehir sokağa çıkma kısıtlamasına uydu Eskişehir'de, dün gece itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Eskişehir sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, dün gece itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyması cadde ve sokakları boş bıraktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehirliler uydu. Öğrenci şehri ve insan yoğunluğuyla bilinen kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin alışılagelmişin dışındaki hali drone ile havadan görüntülendi. Kentin öğrenci nüfusunun yoğun olduğu yer olan Bağlar bölgesi, drone ile havadan görüntülenirken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı da görüldü.

Eskişehir sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:42 Kaynak: İHA

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