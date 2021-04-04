Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların normalde yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polisler, Acemler mevkisi başta olmak üzere, birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama nedeniyle Kent Meydanı, Tophane, Hüdavendigar Kent Parkı gibi kentin en işlek yerleri, sessizliğe büründü.

Eskişehir

Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar bulunuyor.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Yalova

Kısıtlama ile vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda ise araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

Kütahya

Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.

Çanakkale

Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Kentte normalde işlek olan Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Bilecik

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, boş kaldı.

Kontrollü normalleşme döneminde "çok yüksek" riskli kategorideki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentin birçok noktasında yol kontrolü yaptı.