ESKİŞEHİR Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor - Son Dakika

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (3)

BALKONLARDA BAYRAM COŞKUSU

Eskişehir'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadığı için evlerinin balkonlarına çıkanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bayrama özel hazırlanan 100'ncü yıl marşını söyleyerek coşkuyla kutladı. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarının balkonlarına çıkan aileler, saatler 13.15'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte marşlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Ayrıca 100'ncü yıl marşı Eskişehir'deki okulların hoparlörlerinden yayınlandı.