Son Dakika Haberleri: Eskişehir sokaklarında alışılmadık gösteri

Eskişehir sokaklarında alışılmadık gösteri

1 saat önce

Patrick Faure'nin İngiltere'den beraberinde getirdiği dansçısı Petra Haller'in Eskşehir'in caddelerinde İkarus kostümüyle yaptığı dans gösterisi ve ardından Patrick Faure'nin sergisi sanat severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eskişehir sokaklarında alışılmadık gösteri, System.String[]
Patrick Faure'nin İngiltere'den beraberinde getirdiği dansçısı Petra Haller'in Eskşehir'in caddelerinde İkarus kostümüyle yaptığı dans gösterisi ve ardından Patrick Faure'nin sergisi sanat severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:05 

İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Brüksel'deki İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:46:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir sokaklarında alışılmadık gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]