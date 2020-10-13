Eskişehir-Sri Lanka arasında ikili iş görüşmeleri - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir- Sri Lanka arasındaki ticari ilişkileri değerlendirmek üzere Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya'yı ağırladı.

ESO'da gerçekleşen görüşmede Eskişehir- Sri Lanka arasında özellikle ihracatın artması, yeni işbirlikleri sağlanması için ilk etapta çevrim içi ikili iş görüşmeleri yapılaması kararlaştırıldı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ziyaretleri için büyükelçi ve ticaret müsteşarına teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl ülkemizden Sri Lanka'ya 80 milyon dolarlık ihracatımız gerçekleşmiş, 98 milyon dolarlık ithalatımız yapılmış. Ancak bu rakamları arttırmalıyız. Odamızın belirlediği ihracat ve yeni pazarlara ulaşma stratejisi çerçevesinde Eskişehirli iş insanlarımız ile yeni işbirlikleri için adım atabiliriz" dedi.

Görüşmede konuşan Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ise son yıllarda gıda ve içecek, petrokimya ve kauçuk endüstrilerine yönelik ülkesinde birçok yabancı yatırımcının olduğu, bunun dışında liman ve elektrik üretimi projelerine yönelik önemli bir pazarın bulunduğunu belirtti.

Eskişehirli iş insanları ile ülkesi arasında köprü olmak istediklerine değinen Büyükelçi, bu noktada atılacak her adımı dikkatle takip edeceklerine vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR