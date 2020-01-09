Son Dakika › Spor › Eskişehir Stadyumu kullanıma kapatıldı - Son Dakika Spor
Eskişehir Stadyumu kullanıma kapatıldı
6 saat önce
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesinde yaptırılan ve 20 Kasım 2016 tarihinde hizmete giden 32 bin 507 seyirli kapasiteli Eskişehir Stadyumu, çatı çelik aksamında tespit edilen bazı aksaklıklar sebebi ile kullanıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesinde yaptırılan ve 20 Kasım 2016 tarihinde hizmete giden 32 bin 507 seyirli kapasiteli Eskişehir Stadyumu, çatı çelik aksamında tespit edilen bazı aksaklıklar sebebi ile kullanıma kapatıldı.
Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar olduğu tespit edilmiş olup buna ilişkin teknik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlanmasına kadar stadyumun kullanımına ara verilmiş, çalışmaların tamamlanmasına müteakip stadyum yeniden kullanıma açılacaktır" denildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı 10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı