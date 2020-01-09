Eskişehir Stadyumu kullanıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehir Stadyumu kullanıma kapatıldı - Son Dakika Spor

Eskişehir Stadyumu kullanıma kapatıldı

6 saat önce

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesinde yaptırılan ve 20 Kasım 2016 tarihinde hizmete giden 32 bin 507 seyirli kapasiteli Eskişehir Stadyumu, çatı çelik aksamında tespit edilen bazı aksaklıklar sebebi ile kullanıma kapatıldı.

Eskişehir Stadyumu kullanıma kapatıldı, System.String[]

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesinde yaptırılan ve 20 Kasım 2016 tarihinde hizmete giden 32 bin 507 seyirli kapasiteli Eskişehir Stadyumu, çatı çelik aksamında tespit edilen bazı aksaklıklar sebebi ile kullanıma kapatıldı.


Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar olduğu tespit edilmiş olup buna ilişkin teknik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlanmasına kadar stadyumun kullanımına ara verilmiş, çalışmaların tamamlanmasına müteakip stadyum yeniden kullanıma açılacaktır" denildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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