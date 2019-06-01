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ESKİŞEHİR Sürücülere trafik notunu çocuklar verecek

24 dakika önce

Sürücülere trafik notunu çocuklar verecekEskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, trafik uygulama noktasında sürücülerle sohbet ederek İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'sürücü seyahat karnesi' uygulamasını tanıtarak çocuklara doldurarak sosyal medyada paylaşacakları karneleri dağıttı.

Sürücülere trafik notunu çocuklar verecek
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, trafik uygulama noktasında sürücülerle sohbet ederek İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'sürücü seyahat karnesi' uygulamasını tanıtarak çocuklara doldurarak sosyal medyada paylaşacakları karneleri dağıttı.
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Bursa karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında trafik denetimlerine katıldı. Yılmaz'ın yanı sıra uygulamaya Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Demirtaş eşlik etti. Polis ekiplerince durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Kaymakam Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'sürücü seyahat karnesi' uygulamasını anlatarak çocuklara doldurarak sosyal medyada paylaşacakları karneleri dağıttı. Uygulamada sürücülerin kurallara uymasını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz, 'Bayram öncesinde yolcularımızın sürücülerimizin, kurallara uyması anlamında, kuralların uygulanması anlamında gayret gösteriyoruz. Bunun içinde bugün bir uygulamaya çıktık. Sürücülerle sohbet ettik. Kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Amacımız kurallara uyulmasının önemli olduğunun farkına varılması. Bilincin tamamen oluşması ve biliyoruz ki kurallara uymamaktan kaynaklanan çok trafik kazası oluyor. Çok canlar kaybediyoruz. Biz bunlar olmasın istiyoruz. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı çok önemli projeler var. Bunlardan birisi olarak çocuklarımıza karne dağıttık. Bu karneleri çocuklarımız sürücünün kurallara uyup uymadığını davranışlarını not ediyor. Bu karneleri doldurduktan sonra sürücülerde imzalıyor ve sosyal medya adreslerimizden paylaşıyorlar. İlk 100'e giren çocuklara bakanlığımız bisiklet dağıtacakö dedi.
KARNEYİ DOLDURUP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAKLAR
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' uygulamasında çocuklar, iki sayfalık karnede kişisel bilgileri doldurduktan sonra sürücü olan annesi ya da babasının yayalara yol verip vermediğini, emniyet kemeri takıp takmadığını, cep telefonu ve hız kurallarına uyup uymadığını işaretledikten sonra 'trafikkarnem' etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Bakanlık paylaşım yapan çocuklar arasından 100 kişiye bisiklet hediye edecek.
ESKİŞEHİR Sürücülere trafik notunu çocuklar verecek
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
Eskişehir, Tepebaşı, Güncel
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