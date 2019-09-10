Son Dakika Haberleri: Eskişehir Tarım Fuarı'na rekor ziyaretçi
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Eskişehir Tarım Fuarı'na rekor ziyaretçi

18 dakika önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 4-8 Eylül'de gerçekleştirdiği "Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nı 92 bin 347 kişi ziyaret etti.

Eskişehir Tarım Fuarı'na rekor ziyaretçi, System.String[]

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 4-8 Eylül'de gerçekleştirdiği "Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nı 92 bin 347 kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen fuarda Eskişehir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

Şehir içi ve dışından 92 bin 347 ziyaretçiyi ağırlayan fuara gelenler, üretici firmalarla birebir görüşme olanağı buldu.

Tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvancılık ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin, zirai gübre çeşitlerinin, ekolojik tarım tekniklerinin, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ve ilgili teknolojilerin topluca tanıtıldığı platformda çiftçiler, üreticiler, mühendisler ve tarım danışmanları ile ziyaretçiler yeni ürün ve teknolojilerle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden (KKTC), Kıbrıs Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliğinden yaklaşık 100 kişilik alım heyeti de fuarda konuk edildi.

Eskişehir, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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