Eskişehir tarımına 31 milyon TL hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13'üncü Etap Programı kapsamında yapılan başvuru sonuçları belli oldu. Buna göre; ekonomik yatırımlar konusunda uygunluk derecesi taşıyan 130 adet proje kabul edilerek, yaklaşık 31 milyon TL hibe desteği verilecek.



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13'üncü Etap Programı kapsamında yapılan başvuru sonuçları belli oldu. Çiftçinin yüzünü güldürecek haberde, projeleri kabul edilen 130 kişiye yaklaşık 31 milyon TL hibe desteği verilecek. Yatırımcılar, gerekli belgeleri tamamladıkları takdirde, Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hibe sözleşmesi imzalayabilecek.



"Projeleri kabul gören 130 yatırımcımıza yüzde 50 oranında hibe desteğinde bulunulacaktır"



Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hibe desteğinin üreticilere ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca, 2019/30 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri 13'üncü Etap kapsamında yapılan değerlendirme ve bütçelendirme çalışmaları sonucu ilimizden ekonomik yatırımlar konusunda uygunluk kriterlerini taşıyan 130 adet proje kabul edilmiştir. Projeleri geçen ve yaklaşık 31 milyon TL tutarındaki projeleri kabul gören 130 yatırımcımıza yüzde 50 oranında hibe desteğinde bulunulacaktır. İlimizde üretilen tarıma dayalı ürünlerin yerinde işlenmesi ve değerlendirilmesi katma değer açısından çok önemlidir, üreticilerimize ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"130 yatırımcımıza tebligat yapılarak uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilecek"



Ayrıca İl Müdürü Sever, hibe almaya hak kazanan yatırımcılara gerekli tebligatın yapılacağını söyleyerek, "Öncelikle "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" sloganıyla verilen 13'üncü Etap Proje hibesini almaya hak kazanmış 130 yatırımcımıza tebligat yapılarak uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilecek ardından gerekli belgelerini tamamlayan yatırımcılarımızla il müdürlüğümüzde hibe sözleşmesini imzalanacaktır. Bu kapsamda ilimize verilecek hibe desteğinin doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini, gıda güvenliğinin güçlendirilmesini, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması sağlanacağının temennisiyle Eskişehir tarımı ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR