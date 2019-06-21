Son Dakika Haberleri: Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreni coşkulu geçti
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Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreni coşkulu geçti

2 saat önce

Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin 17'nci dönem mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.

Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreni coşkulu geçti, System.String[]
Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin 17'nci dönem mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.

Öğrencilere, mezuniyet belgelerinin verildiği törene; çok sayıda davetli, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin katıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya, "Okulumuzdan bu öğretim yılında toplam 131 öğrencimizi törenle mezun ediyoruz. Mezunlarımıza; bu yıl 17'ncisi yapılan mezuniyet ve kep atma töreni ile veda edeceğiz. Yolları açık, başarıları gönüllerince olsun. Mezun öğrencilerimiz olarak; hayatta yenilgiye alışmayın. Yenilgiyi kabullenmeyin. Mücadeleyi bırakmayın" dedi.

Daha sonra mezunlar kütüğüne plaket çakıldı. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Kep atılmasıyla mezuniyet programı tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Eskişehir, Yaşam
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