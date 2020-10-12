Eskişehir Teknik Üniversitesi akademik yılı törenle başladı - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2020-2021 akademik yılı düzenlenen törenle başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Rektörlük Konferans Salonu'nda devam etti. Törende öğrenciler adına konuşmayı TEKNOFEST2020'de Sürü İHA Simülasyon Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Anatolia Aero Design ekibi kaptanı Hüseyin Cahit Kebapcıoğlu ve kaptan yardımcısı Büşra Boğa yaptı.

Öğretim üyeleri adına ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Kapkın bir konuşma yaptı.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yaptığı konuşmada, küresel rekabet ortamında başta 2023 ardından 2071 yılı hedefleri ve 11. Kalkınma ile Türkiye'nin teknolojik öncelikleri kapsamında nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde en büyük görevin üniversitelere düştüğünü vurguladı.

Sahip oldukları nitelikli insan kaynağı ve güçlü alt yapıyı, etkin ve etkili şekilde kullanarak bunu katma değeri olan faydaya, bilgiye ve ürüne dönüştürmenin en önemli stratejik hedefleri olduğunu ifade eden Döğeroğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası arenada güçlü ve büyük devletler arasında yer alabilmek için her zaman olduğu gibi bugün de tek ihtiyacımız çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Yeniden yapılanan Eskişehir Teknik Üniversitesinde beni en çok mutlu eden hususun akademik ve idari personel ile öğrencilerin üniversiteye olan gönül bağının ve dinamizminin her geçen gün artmasıdır. Kurumsal performans yönetimini esas alan bütünsel yönetimi sağlayabilmek üzere ekip olarak birlikte çaba harcıyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gerçekleşen törende 2020 yılı lisans, yüksek lisans ve doktora başarı ödülleri de sahiplerini buldu.

ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yılmaz Cankılıç tarafından verilen "Tarihte Salgın Hastalıklar" konulu ilk dersle akademik yıl başladı.