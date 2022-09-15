Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre seferleri başladı - Son Dakika
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Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre seferleri başladı

15.09.2022 12:28
Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre seferleri başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanından umre seferlerinin başladığı bildirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanından umre seferlerinin başladığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Belçika ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki çok sayıda noktaya direkt uçuşların olduğu havalimanında sezonun ilk umre seyahatinde 163 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Çevre illerden gelen kafilelerin yoğunluk oluşturduğu Hasan Polatkan Havalimanında, yakınlarını uğurlayanlar duygusal anlar yaşadı.

Yakınlarını dualarla uğurlayan vatandaşlar, Eskişehir'den umre seferlerinin düzenlenmesinden çok memnun olduklarını, Hasan Polatkan Havalimanının varlığının bölgede yaşayanlar için büyük kolaylık olduğunu ifade etti.

Hasan Polatkan Havalimanında ikinci umre seferinin 20 Eylül Salı günü yapılması planlanıyor.

Salgın sonrası yolcu sayısında belirgin bir artış olduğu gözlenen ESTÜ Hasan Polatkan Havalimanında 2022 yılı başından bugüne kadar 95 bin yolcu taşındı. Ekim ayında yolcu sayısının 100 bini geçmesi bekleniyor. Eskişehir ve bölgeye verdiği hizmetlerin yanı sıra ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünün uçuş eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği ESTÜ Hasan Polatkan Havalimanında bugüne kadar 3 bin 250 eğitim uçuşunun icra edildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Hasan Polatkan, Eskişehir, Almanya, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre seferleri başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre seferleri başladı - Son Dakika
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