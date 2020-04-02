Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için "Ev İçi Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon Kataloğu" hazırladı.

Üniversitenin internet sitesinden erişilebilen katalogda, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan bölümde yetişkinler, çocuklar, ergenlik çağındakiler ve yaşlılar için egzersiz tavsiyeleri fotoğrafla ve yazılı biçimde anlatılıyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri için de yer ayrılan katalogda, kitap ve dergi, film ve belgesel, senfoni konserleri, opera, bale gösterileri ve devlet tiyatrolarında sergilenen oyunların takip edilebileceği internet sitelerinin linkleri ile tavsiyeler bulunuyor.

Kişisel gelişim tavsiyelerinin yanı sıra evde ailecek oynanabilen oyunlar, bilgisayar ve konsol oyunları konularında da bilgilendirme yapılıyor.