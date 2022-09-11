Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'te 11. oldu - Son Dakika
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'te 11. oldu

11.09.2022 10:02
Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'te 11. oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı, TEKNOFEST 2022'de 47 finalist arasından 11'inci oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı, TEKNOFEST 2022'de 47 finalist arasından 11'inci oldu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, öğrenmeye ve değer üretmeye ilgi duyan, yetenekli ve hedefleri olan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Arcturus Rocket Team" 2021 yılında kuruldu.

Bünyesinde "Platform Tasarım", "Aviyonik Tasarım" ve "Proje Yönetimi" olmak üzere üç birim bulunan takım, yeni kurulmasına rağmen katıldığı organizasyonlardan başarıyla dönüyor.

6 kişilik roket takımı, bu kapsamda ürettiği roket ile ilk defa katıldığı TEKNOFEST 2022'de 47 finalist takım arasından Türkiye 11'inciliğini elde etti.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'te 11. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Teknik Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'te 11. oldu - Son Dakika
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