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Eskişehir Teknik Üniversitesinde mezuniyet sevinci

23 dakika önce

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2018-2019 akademik yılında bin 120 öğrenci törenle diplomalarını aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde mezuniyet sevinci, System.String[]
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2018-2019 akademik yılında bin 120 öğrenci törenle diplomalarını aldı.
Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, ESTÜ Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, insan hayatında kıymetli olan, zaman geçse de unutamayacağı hatırladıkça değer kazanan anların bulunduğunu kaydetti.
Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve ihtiyaçların da her geçen gün çeşitlendiğini ifade eden Döğeroğlu, şunları söyledi:
"Bu değişime ayak uyduracak çevikliğe sahip olmanız durumunda zamanı yakalayabilir hatta zamanın ilerisinde yaşayabilirsiniz. Bilim sizlerden her zaman özgür, analitik ve sorgulayıcı bakış açısı bekler. Bunları yapmadığınız da ilerlemeniz mümkün olmaz. Mezun olduktan sonra hayallerinizin peşinden gidin. Deneyim ve vizyon sahibi olmadan hayalinizin peşinden gidemezsiniz. Bu yıl ESTÜ'ye bağlı fakülte ve yüksekokullardan bin 120 öğrencimizi mezun ediyoruz."
Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda davetli katıldı.
Öğrenciler mezuniyet sevincini keplerini atarak kutladı.
Öte yandan heyecandan baygınlık geçiren bir öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:17 Kaynak: AA
Rektör, Eskişehir, Güncel
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