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Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti

01.10.2021 12:20

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) bir grup öğrencinin oluşturduğu HİDROANA takımı, yeni projeleri kapsamında ürettikleri hidrojen enerjili araçlarıyla yarışmalarda boy gösteriyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) bir grup öğrencinin oluşturduğu HİDROANA takımı, yeni projeleri kapsamında ürettikleri hidrojen enerjili araçlarıyla yarışmalarda boy gösteriyor.

ESTÜ'de 2007 yılında başlayan Hidrojen Enerjili Araç Projesi, farklı tasarıma sahip araçlarla devam ediyor.

Yakıt pili teknolojisi sayesinde hidrojeni elektrik enerjisine çeviren sistemle çalışan araçlar, dışarı su buharı salımı yaparak doğaya zarar vermeden ilerliyor.

Hidrojen enerjili araçla 2019 yılında katıldıkları Shell Eco Marathon Euorope'da Avrupa 6'ncılığı ve TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye 2'nciliği elde eden gençler, yeni bir tasarım oluşturdu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na hidromobil kategorisinde katılan HİDROANA takımı, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Bilim Şenliği'nde de boy gösterdi.

Öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre'nin danışmanlığında araçlarını ve takımlarını tanıttı.

"Yüzde 100 kendi tasarımımız"

Ekipte yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Beril Bengi Özel, AA muhabirine, HİDROANA takımının ESTÜ bünyesinde 2007'de kurulduğunu söyledi.

Uluslararası yarışlarda Türkiye'yi, ulusal organizasyonlarda da Eskişehir'i temsil ettiklerini belirten Özel, "Her sene araçlarımızı yenileyip daha farklı şeylerle katılıyoruz. Bu sene de yarışa katıldığımız 'Dorlion' aracımız yüzde 100 kendi tasarımımız, kendi projemiz ve tamamen yerli olarak proje takımındaki arkadaşlarımızla yaptık." ifadelerini kullandı.

Özel, Eskişehir'in eski çağlardaki adından esinlendikleri aracın çalışma sistemini anlattı.

Takımın elektrik biriminde 3 yıldır görev alan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nazmihan Eyigün de yarışma için projede TÜBİTAK'ın kendilerinden istediği zorunlu parçalar olduğunu belirtti.

Bu parçaların motor, motor sürücü, batarya ve enerji yönetim sistemleri olduğunu dile getiren Eyigün, "Biz bu 4 parçayı yerli imkanlarımızla donanımsal ve yazılımsal olarak kendimiz üreterek yerlilik kategorisini tamamladık." dedi.

Takımda iki yıldır bulunan Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şafak Özkan da aracın mekanik tasarımı ve aksamının kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Aracın 90 kilometre hıza kadar çıkabilme özelliğinin olduğunu dile getiren Özkan, "Biz kendimizi yarışlara göre düzenlediğimiz için 35 ve 40 kilometre hız üzerinden gidiyoruz. Verimlilik esaslı bir projeyiz. Kendimizi geliştirip daha da ileriye gitmeyi hedefliyoruz. Sürekli başarı elde eden bir takımız. İnşallah ileride seri üretime geçebilecek arabalar üretebiliriz." diye konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti

Eskişehir, Bilecik, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti - Son Dakika
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