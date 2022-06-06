Eskişehir Tepebaşı Yukarı Kartal Gölet'i sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı Yukarı Kartal Gölet'i sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor

06.06.2022 10:12
Eskişehir Tepebaşı Yukarı Kartal Gölet'i sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Yukarıkartal Gölet'i sulamasında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Yukarıkartal Gölet'i sulamasında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi.

Eskişehir'de 2 bin 30 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan, Yukarı Kartal Gölet'i sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, şu değerlendirmede bulundu:

"Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir'de bulunan 2 bin 30 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 2 bin 200 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 500 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada, Eskişehir Tepebaşı Yukarı Kartal Göleti sulaması işi kapsamında toplam ana boru hattı uzunluğu 3 bin metre olan ve 450 milimetre çapındaki HDPE borular ile yapılan iletim hattında bugüne kadar bin metre HDPE boru döşendiği, yedek boru hattı uzunluğu 6 bin metre olmakla beraber kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlandığına yer verildi.

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Tepebaşı'nda iklim krizi çalıştayı Tepebaşı'nda iklim krizi çalıştayı
Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Tepebaşı Yukarı Kartal Gölet'i sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı Yukarı Kartal Gölet'i sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika
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