Üye Girişi
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR

28.09.2021 19:00

Son dakika habere göre TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, "Hepimizin şikayet ettiği konu davaların çok uzun sürmüş olmasıdır.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, "Hepimizin şikayet ettiği konu davaların çok uzun sürmüş olmasıdır. Bir ticari dava 1035 günde bitiyor" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Arabuluculuk Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, ETO Başkanı Metin Güler ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi konuşan TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, yargı yolunun çok uzun, meşakkatli ve masraflı olduğunu belirterek, "Hem bizim toplumumuzda hem de en gelişmiş demokrasilerde bile yargı yolunun çok uzun, meşakkatli, masraflı ve sonuçta da istenildiği kadar tatminkar olmadığı ortada. Dolayısıyla işi yargıya götürdüğümüzde mutlaka adalet tesis edecek, iki tarafta memnun olacak diye bir husus yok. Ama hukuk devletinde birinci uyuşmazlık çözüm yolu bu. Bunun çeşitli sebeplerden dolayı tatminkar olmadığı anlaşılmış olmalı ki evvela Avrupa Konseyi bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözümleri diye uzun çalışmalarının sonucunda belli kararlar alındı. Benim de Adalet Bakanı olarak 2002 yılında katıldığım ilk uluslararası toplantı Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri'dir" dedi.

'BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR'

Davların çok uzun sürmesinden dolayı herkesin şikayet ettiğini söyleyen Çiçek, "Yargı yoluna gittiğinizde avukat tutacaksınız, harç yatıracaksınız, bilirkişi ücreti vereceksiniz. Masraflı bir yol. Hepimizin şikayet ettiği konu davaların çok uzun sürmüş olmasıdır. Bir ticari dava 1035 günde bitiyor. Yani 3,5 seneye yakın bir süre taraflardan birisi tek ayak üzerinde duruyor. Mal varlığına, banka hesaplarına tedbir konur. Mahkeme koridorlarında isimleri söylenir. Bu da bir itibar kaybıdır. Bu ve benzeri sebeplerle o zaman dava şartı olarak bir araya gelecek bir arabulucunun nezaretinde çözümü siz kendiniz bulacaksınız. Anlaşarak, kucaklaşarak, el sıkarak ayrılmış olacaksınız" dedi.

'1 MİLYON 271 BİN DOSYA ARABULUCUYA GİTTİ'

İş uyuşmazlıklarında, 1 Ocak 2018 tarihinden 22 Eylül 2021'e kadar 1 milyon 271 bin 627 dosyanın arabuluculuğa gittiğini ifade eden Çiçek, "İş uyuşmazlıkları ilk derece mahkemelerinde ortalama 629 gün sürüyor. Bunun istinafı, temyizi var. Yargıtay'da bir dava ortalama 400 gün bekliyor. Allah düşürmesin. Mesela fikri sınai haklar günümüzde önemli. İlk derece mahkemesinde 500 günde ancak neticelenebiliyor. Ticari davalar 500-600 gün. İstinaf, temyizi sayarsak dediğim gibi 1000 günün üzerinde. Yani bir hukuki itilaf yargı yoluyla 3-3,5 senede ancak bitiyor. Yargıdaki bu durum devlete güveni de sarsıyor. Tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020 ile 22 Eylül 2021 tarihleri arasında arabuluculuğa gönderilen dosya sayısı 85 bin 403, bunun 39 bin 679'u yani yüzde 55'i baştan bitmiş. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018 tarihinden 22 Eylül 2021'e kadar 1 milyon 271 bin 627 dosya arabuluculuğa gitmiş, 715 bin 726'sı daha baştan, belki bir saatte, belki 1 günde bitmiş. Demek ki bu kadar rakam itibariyle büyük itilaf bu yol ve yöntemle çözülmüş oluyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ile ETO Başkanı Metin Güler merkezin protokolünü imzaladı. Kurdele kesiminin ardından Güler, Çiçek'e satranç takımı hediye etti.

Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR
Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR

Yüksek İstişare Kurulu, Milletvekili, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır 19:29 AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL 19:21 İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi
İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti 18:54 İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu 18:32 Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi 18:01 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i         
19:29
Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti         
19:17
Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA "BOYGA" duyuruldu         
18:55
Hollanda'da ilk gol geldi! Beşiktaş defansı, Ajax'ın yıldızları karşısında çaresiz Hollanda'da ilk gol geldi! Beşiktaş defansı, Ajax'ın yıldızları karşısında çaresiz         
18:50
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek         
17:04
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar         
12:57
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 20:19:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TOBB UYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇİÇEK: BİR TİCARİ DAVA 1035 GÜNDE BİTİYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement