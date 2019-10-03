Son Dakika Haberleri: Eskişehir Ticaret Odasından Kazım Kurt'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Eskişehir Ticaret Odasından Kazım Kurt'a ziyaret

53 dakika önce

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara beraberindeki heyet ile birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Ticaret Odasından Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara beraberindeki heyet ile birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, ETO makine ve yedekleri, otomotiv, yedek parça satış ve servis hizmetleri, hırdavat ve el aletleri ticareti, yapı kooperatifleri ve metalden mamül ürünler ve diğer imalat gruplarındaki meclis üyeleri ve meslek komitesinden oluşan heyet katıldı.


Ziyarette Oto Galericiler Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi ve TEKSAN'daki ETO üyelerinin talep ve istekleri ileten heyet Odunpazarı Belediyesi'nin ilgili kurumları ile hareket ederek sorunların çözümü için çaba göstereceğini dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ETO heyetinin dile getirdiği taleplerin değerlendireceğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği halinde içinde olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Meclis Başkanı, Kazım Kurt, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin
Denizli'de kuduz karantinası: 15 mahalleye giriş çıkış yasaklandı Soner Polat'ın cenazesinde askerlerin düzensiz yürüyüşü şaşkına uğrattı Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:53:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Ticaret Odasından Kazım Kurt'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]