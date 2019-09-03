Son Dakika Haberleri: Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
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Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

1 saat önce

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktıEskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu bir TIR'ın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin ele geçirildi.

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

Eskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu bir TIR'ın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, doğudaki bir ilden yola çıkan uyuşturucunun Eskişehir üzerinden sevk edileceği bilgisi üzerine hareke geçti. Plakası belirlenen TIR aracı polis ekiplerince takibe alınırken, çevreyolunda durduruldu. TIR'daki 2 şüpheli gözaltına alınırken araçta Narkotik dedektör köpeği Noro ile arama yapıldı. Köpeğin aracın lastiklerine tepki göstermesi üzerine TIR aracı arama hangarına çekildi. Yapılan detaylı aramada TIR aracının lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
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