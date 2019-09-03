Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
15 dakika önce
TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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