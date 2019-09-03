Son Dakika Haberleri: Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

15 dakika önce

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı, System.String[]

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Eşini 15 yerinden bıçakladı ilk duruşmada tahliye oldu
Netflix: Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:35:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]