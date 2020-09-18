Eskişehir tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye ikincisi - Son Dakika

Eskişehir tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye ikincisi

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir'in tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Eskişehir tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye ikincisi, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir'in tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Dr. Sever, Çifteler ilçesinde özel bir firmaya ait tohumluk ayçiçeği hasadı esnasında, ekim alanları ve alım merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; Çifteler ilçesi Körhasan ve Dikmen mahallelerinde 2016 yılından itibaren Eskişehir ilinde tohumluk ayçiçeği üretimine başlayan özel bir firmanın bu yıl itibariyle 15 bin dekarlık ekim alanına ulaştığını belirtti. Firmanın burada üretilen tohumlukların tamamını başta Ukrayna, Rusya ve Kazakistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ederek üretim sezonu içerisinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan 200 kişiye istihdam sağladığını söyleyen Dr. Sever, ayrıca işçilerin her türlü iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınarak çalıştırıldığını ifade etti. İl Müdürü Dr. Sever, 2020 yılında Eskişehir genelinde 127 bin 500 dekar alanda tohumluk üretimi yapılırken bunun 38 bin 808 dekarının tohumluk ayçiçeği üretiminin oluşturmasıyla Türkiye'de üretimde Konya'dan sonra ikinci sırada yer aldığının altını çizdi.

Son aylarda dünyada covid-19 pandemisi sebebiyle tarımsal üretimin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Dr. Emine Sever, bütün illerde olduğu gibi Eskişehir'de de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve kesintisiz üretim yapmaya devam edildiğini belirtti. Dr. Sever, kentte her geçen gün tohumluk ekim alanlarına olan talep artarken üreticilerin sözleşmeli olarak yapılan ve yüksek getirisi olan tohumluk üretiminde de söz sahibi olmak istediğini belirtti. Tohum firmalarının üreticilere münavebeyi şart koşmaları sebebiyle tarım tekniğine uygun olarak yapılan münavebe sisteminin üretici tarafından benimsenmesinin kolaylaştığını söyleyen

Sever, bunun da uygulamada uzun vadede tarımsal üretimde üst üste yapılan aynı ve tek tip ürün yetiştiriciliğinin neden olduğu her geçen yıl artarak devam eden hastalık ve zararlıların risklerinin azaltılmasını sağladığını ve bu şekilde birim alandan alınan verimin de arttığını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Emine Sever, Eskişehir, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye ikincisi - Son Dakika Ekonomi

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