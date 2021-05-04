Eskişehir toplu ulaşımında garip bir durum - Son Dakika

Eskişehir'de şehiriçi ulaşımda önemli bir yere sahip tramvay, tam kapanma döneminde sadece belirlenen saatlerde çalışıyor. Yeni düzenleme hakkında tam bilgisi olmayan vatandaşlar, tramvayın çalışmadığı saatlerde de aktif olan bilet makinelerine kanarak bilet basıyor ancak yolculuk edemiyor.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma süreci devam ederken Eskişehirli vatandaşlar, tramvay duraklarında büyük mağduriyet yaşıyor. Kart ve biletleri okuyan makinelerin tramvayın çalışmadığı saatlerde kapatılmaması sonucunda Eskart ve tek biletlerini basan ancak daha sonra tramvayın çalışmadığı öğrenen vatandaşlar ne parasını geri alabiliyor, ne de yolculuk yapabiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde 3-7 Mayıs tarihlerinde tramvayların çalışacağı bilgisini daha önce sosyal medya hesaplarından aktarmıştı. Tramvayların yeni belirlenen çalışma saatlerine göre seferler otogardan sabah 06.23'te başlıyor. Osmangazi Üniversitesinden ise ilk tramvay sabah 07.18'de kalkarak SSK durağına doğru hareket ediyor. Diğer hatlarda ise günün ilk tramvayı sabah 06.43'te otogardan Osmangazi Üniversitesine hareket ediyor. Şehir Hastanesinden Opera hattına ise ilk tramvay seferi sabah 07.18'de başlıyor. Belli saatler çalıştıktan sonra tramvaylar farklı hatlarda en erken sabah 09.54'te ve en geç 10.34'te çalışmalara ara veriyor. Öğleden sonra yaklaşık saat 15.00'den civarında başlayan tramvaylar, en geç 17.22'e kadar hizmet veriyor.

Vatandaş aktif olan bilet okuma makinelerine aldanıyor

Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların belediye tarafından belirlenen saatlerde yolculuk etmesi bekleniyor. Ancak tramvayların yeni çalışma saatleri hakkında kesin bilgisi olmayan ve kısıtlamadan muaf olan bazı vatandaşlar tramvay duraklarındaki aktif bilet okutma makinelerine kanıyor ve aldanıyor. Tramvayların çalışma saatlerini bilmeyen vatandaş, makinelerin bilet okuması halinde emin olup yolculuk etmek için durağa giriyor. Yolcular dakikalar beklerken tramvay gelmiyor. Uzun beklemenin ardından bir şekilde tramvayların öğlene kadar çalışmayacağı öğrenen ve daha önce bilet parasını ödeyen yolcular ise bu kez yolculuk edemeden geri dönüyor.

Tramvayın çalışmayacağı saatlerde neden bilet makineleri aktif

Bu sabah Uluönder tramvay durağında Ramazan ayında sıcak havada uzun süre bekledikten sonra geri dönen vatandaşların tepkili olduğu görüldü. İsmini belirtmeyen bir vatandaş tepkisini, "Eğer tramvay çalışmayacaksa bize neden kesin bilgi ulaşılmadı, daha yaygın ve herkese ulaşabilecek duyuru yapılabilirdi. Yine tramvayın çalışmayacağı saatlerde neden bilet makineleri aktif. Eğer bu saatte biz bilet basamıyor olsaydık durağın içeriye girmeyecek, paramız da boşuna vermemiş olurduk. Bu kadar rahat, kolay ve basit bir çözüm. Yazık, günah, Kaç kişi geldi gitti. Cevabı var mı bu mağduriyetimizin" şeklinde dile getirdi.

Hem param gitti, hem geç kaldım

Opera durağına gitmek için gelen diğer bir vatandaş ise "Tramvay ile iş yerine ulaşacaktım. Şimdi bu saatten sonra kesin geç kalırım. Hem paramı verdim hem de şimdi yürüyeceğim" dedi. - ESKİŞEHİR