Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor - Son Dakika
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Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor

6 saat önce

Eskişehir Tolum Sanat Derneği (ETOS) Corona günlerinde de boş durmuyor ve üyeleriyle iletişim içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor, System.String[]

Eskişehir Tolum Sanat Derneği (ETOS) Corona günlerinde de boş durmuyor ve üyeleriyle iletişim içinde faaliyetlerini sürdürüyor.


Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Eskişehir Toplum Sanat Derneği Başkanı Nihal Bağcı, üyelere ile görüntülü olarak sanatsal söyleşiler ve etkinlikler yaptıklarını belirtti. Eskişehir'in önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği'nin (ETOS), Mart ve Nisan ayında planlı olan sanatsal etkinliklerini, ülkemizin de yaşadığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi, ilan edilen Covid 19 salgınından dolayı askıya almak zorunda kaldıklarını anlatan Bağcı, "Evlerde kaldığımız bu süre zarfında sanatın motivasyonumuzu, enerjimizi yükseltmemize yardımcı olacağını, hayatımızı anlamlı kılacağını, hatta kendimizi keşfetmemizi sağlayacağını düşünüyoruz. Bu zor günleri hep beraber, umutla ve dayanışma içerisinde sanat ile bir araya gelerek ve üreterek atlatacağız. Şehrimizde gerek belediyelerimiz gerekse birçok sivil toplum kuruluşumuz sosyal ortamda etkinlikler düzenlemektedir. Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) olarak Covid19 salgını nedeniyle Mart ayı için planlanan diğer etkinlikleri ve Nisan ayı için planlanan etkinliklerin tümünü ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızdan, bu etkinlikler hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyoruz. Bunlardan ilki "Dünya Şiir Günü" temalı etkinliktir. ETOS, bu özel güne farklı bir şekilde hazırlandı. Eskişehir'in tanınmış 30 şairi ile birlikte, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz bir söyleşi olacaktı. Bütün şairler, kendi şiirlerini okuyacak, birlik ve beraberlik gösterisi sergilenecekti. Bütün hazırlığı tamamlanmış olan bu gösterimizi salgının son bulduğu günlerde gerçekleştireceğimizin ümidini taşıyoruz. Şiir etkinliği sonrasında gerçekleştirmeyi planladığımız bir diğer etkinlik Yaşlılar Haftasında yapacağımız paneldir. Değerli konuşmacıların yer alacağı bu etkinlikte Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleşecekti. Mart ayında gerçekleştirmeyi planladığımız en kapsamlı etkinliğimiz ise 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilecek Çanakkale Senfonisi gösterisi olacaktı. Rocknfoni Senfoni Orkestrası ve polifonik koro eşliğinde şahsım ve başkan yardımcımız Av. Hüseyin Akçar anlatımında gerçekleşecek olan gösteri bizleri o günlere götürecekti. Sağlığın önemini daha iyi kavradığımız şu günlerde, gösterilerimizi daha güzel ve sağlıklı günlerde gerçekleştireceğimizin inancını taşıyoruz" dedi.


Covid19 salgını gölgesinde ETOS


Başkanı Nihal Bağcı, "Salgının ne denli önemli olduğunu biliyor ve bütün üyelerimizle evde kalmaya gayret gösteriyoruz. Üyelerimizle birlikte görüntülü toplantılar gerçekleştiriyoruz. Dayanışma gücümüzü ve beraberliğimizi ayakta tutuyor, whatsapp ve zoom gibi uygulamalar ile görüşmelerimizi gerçekleştirerek ileriye dönük çalışmalarımızı planlıyoruz. Bu süreçte önce "ETOS olarak Corona günlerinde üyelerimiz ve sanatçılarımız ile dayanışmayı arttırmak amacıyla facebook sosyal medya sağlayıcısında "Corona Günlerinde Sanat" isimli bir sayfa oluşturduk. Burada üyelerimizin ve tümü Eskişehirli bir çok sanatçımızın sanata dair olan bütün ürünlerinin, şiirlerinin paylaşımını sağlayarak, sanata olan bağlılığı arttırmaya çalıştık. Umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini her geçen gün sanatla perçinliyoruz. ETOS, çalışmalarına hızla devam ediyor. Tabir-i caizse salgın ETOS'u durduramadı. Projelerini ve hazırlıklarını hızla tamamlıyor. Bugünleri de atlatacağımızın umudunu yaşıyoruz" diyebelirtti. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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