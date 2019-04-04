Eskişehir Trafiğindeki Araç Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2019 verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2019 verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de ise Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya oranla yüzde 0,11 (310 adet) artarak 284 bin 550 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların yüzde 58,8'ini otomobil (167 bin 211), yüzde 16 'sını kamyonet (45 bin 562), yüzde 10,8'ini motosiklet (60 bin 641), yüzde 8,3'ünü traktör (23 bin 570), yüzde 3,7'sini kamyon (10 bin 494), yüzde 1,3'ünü minibüs (3 bin 737), yüzde 9'unu otobüs (2 bin 679), yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar (656 adet) oluşturdu.



Eskişehir 284 bin 550 adet araç sayısı ile Türkiye'nin en fazla araç sayısına sahip 20. ili konumunda olurken, İç Anadolu bölgesinde ise 4. sırada yer aldı.



Ülkede Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ESKİŞEHİR

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