ESKİŞEHİR TÜGVA el sanatları kursuna yoğun ilgi

Ahşap boyama, tezhip, çini, kitre bebek, vitrayi ebru, takı tasarım, telkari gibi geleneksel el sanatları kursları Eskişehir halkı tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor.

Eskişehir halkının sosyalleşmelerini sağlamanın yanı sıra, aile ekonomilerine destek olmak, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sanatsal bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen kurslara ilgi, her geçen yıl artıyor. Bu hafta Eskişehir İl Temsilciliğinde yapılan kursları Eskişehir/ Tepebaşı - Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abuzer Hakverdi ziyaret etti.

GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI ÇOK ÖNEMLİ

TÜGVA Eskişehir'in tarihe, sanata ve kültüre her zaman sahip çıktığını vurgulayan Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert : "Gelenekli Türk el sanatlarımızın yaşayarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Ben katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızıkurslarımıza davet ediyorum." dedi.

ESKİŞEHİRLİLER MEMNUN

Halk Eğitim Müdürü Abuzer Hakverdi "TÜGVA Eskişehir bu kurslarla Türk el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasına destek veriyor. Amacımız bu sanat dallarını öğretmek. Burada minyatür ve tezhip gibi birçok alanda dersler veriliyor.Katılımcılar sertifika alıyorlar. Kurslarımızı gelecek dönemlerde de artarak devam ettirmek istiyoruz'' dedi