Son Dakika Haberleri: Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti
Son Dakika Yaşam Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

7 saat önce

Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı İrfan Ongar ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Başkan Kurt'un Eskişehir turizmine her zaman destek verdiğini belirten Dernek Başkanı İrfan Ongar, bu destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Ongar, Odunpazarı Belediyesi ile daha fazla iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti. Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı İrfan Ongar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin Eskişehir'in tanıtılmasına her zaman önem verdiğini söyledi. Eskişehir ve Odunpazarı'nın çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Kurt, Odunpazarı'nda turizmin gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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