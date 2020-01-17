Eskişehir Türk Ocağı'nda, 'Kırım'ın Hasret Türküleri' seslendirildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir Türk Ocağı'nda, 'Kırım'ın Hasret Türküleri' seslendirildi - Son Dakika

Eskişehir Türk Ocağı'nda, 'Kırım'ın Hasret Türküleri' seslendirildi

7 saat önce

Eskişehir Türk Ocağı'nın Perşembe sohbetlerinde 'Kırım'ın Hasret Türküleri' seslendirildi.

Eskişehir Türk Ocağı'nda, 'Kırım'ın Hasret Türküleri' seslendirildi, System.String[]

Eskişehir Türk Ocağı'nın Perşembe sohbetlerinde 'Kırım'ın Hasret Türküleri' seslendirildi.


Eskişehir Türk Ocağı'nda; 1988'den bu yana aralıksız devam eden Perşembe sohbetlerinde, Hansarayı'nın bahçesindeki bir güle, Port Arthur'da canını veren bir askere, Ahmet Han gibi büyük savaş kahramanlarına, sürgünlük anılarına adanan türküler ve şiirler, Hasan Kırımer'in sunumuyla dile getirildi. Kırımlı büyük sanatçılar Rüstem Memed ve Gülizar Bekir; Kırım'ın tarih boyunca yaşadığı badireleri, kendilerini huşü içerisinde dinleyen konuklara, türküler ve şiirlerin hisli dizeleriyle aktardılar. Kırımlı sanatçılar; bu türkü ve şiirlerin, Sovyetlerin yasaklı döneminde, Kırımlılara ve bütün Türk dünyasına yaşama sevinci ve güvenci verdiğini söylediler.


Program sonunda; Kırımlı büyük sanatçılar Rüstem Memed ve Gülizar Bekir'e, hediyelerini takdim eden Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk dünyasının son dönemlerde yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsetti. Ünal, Rauf Denktaş'ın vefat yıl dönümünün yaşandığı bu günlerde yaptığı mücadelenin daha iyi anlaşıldığını; yine bugünlerde Türkçü olması dolayısıyla şehit edilen Necdet Koçak ve arkadaşlarının hasletleri ile donanmak gerektiğini söyledi. Ünal, Türk dünyasında Rauf Denktaş, Necdet Koçak, Sadık Ahmet, Ebulfez Elçibey gibi şahsiyetli dava adamlarına her zaman ihtiyaç olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kırımlı, Kırım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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