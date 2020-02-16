Eskişehir Türk Ocağından "'Sen' dili değil 'Ben' dili" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Türk Ocağından ''Sen' dili değil 'Ben' dili' konulu konferans - Son Dakika

Eskişehir Türk Ocağından "'Sen' dili değil 'Ben' dili" konulu konferans

6 saat önce

Eskişehir Türk Ocağı, "'Sen' dili değil 'Ben' dili" konulu bir konferans düzenledi.

Eskişehir Türk Ocağından

Eskişehir Türk Ocağı, "'Sen' dili değil 'Ben' dili" konulu bir konferans düzenledi.


Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, konferansta iletişimin öğrenilmesinin gereğini çarpıcı bir örnekle dile getirdi. Prof. Dr. Eroğlu, "İletişimin sağlıklı kurulabilmesinde kullanılan dil ve özellikle 'sen' dili yerine 'ben' dilinin kullanılması önemlidir ve yararlıdır" dedi. Başarı için harekete geçmenin ne demek olduğunu aktardığı anekdotlarla anlatan Prof. Dr Eroğlu, şunları söyledi:


"İçten gelen bir çabayla harekete geçme hayatın her safhasında olduğu gibi iletişimde de gereklidir. Empati kurmanın, karşıdakini anlamanın iletişimdeki yeri çok önemlidir. Bunun için kişiye kendisinden başka kimsenin yardım edemeyeceğini anlamak gerekir. İçinde bulunulan durumun oluş ve davranışın bir sonucudur. Bu durumun değiştirilebilmesi için etkenin kişiye bağlılığı önemlidir. Durumunu iyi değerlendiren, empati kuran, olumlu yaklaşan, yapıcı bir dil kullanan bireyler iletişimde de başarı sağlayacaktır. Hayatın bütün zorluklarına karşı mücadele ederek başarı sağlayan kişiler mutluluğa erişirler."


Konferansın ardından konuşan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, "Prof. Dr. Erhan Eroğlu'nun şube bünyesinde sürdürülen Milli Mefküre Mektebi'nin öğretim kadrosunda olması, mektebe devam edenler açısından ne kadar şanslı oldukları, bu konuşmayla ortaya çıktı" dedi.


Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal, Prof. Dr. Eroğlu'na şükran beratının yanı sıra çeşitli hediyeler takdim etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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