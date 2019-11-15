Eskişehir 'türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor'

'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıldığını söyledi. Keskin, Türkiye'de yaklaşık 192 milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir göç dalgasını yöneten devlet aklı ender bulunur dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 24'üncüsü, Eskişehir'de yapıldı. Programa Vali Özdemir Çakacak, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Eskişehir'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Keskin, Türkiye'nin yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi

Buluşmalarımızdaki temel amacımız, Türkiye'de yaşayan yabancılara hak ve yükümlülüklerini anlatmak. Devletimizin en yetkili göçle ilgili konuları uzmanlar tarafından bire bir görüşmelerini sağlamak, karşılıklı soru cevap olarak da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz; onu değerlendirmek. Türkiye'de yaklaşık 192 milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir ev sahipliği yapan, böyle bir göç dalgasını yöneten devlet aklı ve necip milletimizin feraseti ender bulunur. Gerçekten baktığımız zaman da tüm dünyanın sağır kaldığı, gözlerini yumduğu böyle bir ortamda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda yapılan farkındalık çalışmalarımız gerçekten takdire şayandır.

Aydın Keskin, 'Uyum Buluşmaları'nın ortak yaşam alanı oluşturmak için yapıldığını söyledi.

'TÜRKÇE ÖĞRENMEYE GAYRET GÖSTERİN'

Yabancı uyrukların ilelebet Türkiye'de kalmayacağını belirten Keskin, Biz uyum buluşmalarımızla beraber tüm yabancı kardeşlerimize özellikle altını çizerek, şunu da söylemek istiyoruz. Tabi siz öğrenci kardeşlerimiz bunu eğitiminizle beraber yaşıyorsunuz ama uyumun en önemli ayağının dil olduğunu altını çizmek isteriz. Uyum dille başlar. Lütfen, Türkçe öğrenmeye gayret gösterin. Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarınızı teşvik edin. Uyum dediğimiz şey, burada ülkemizde ilelebet kalacağınız anlamına gelmiyor. Birlikte yaşadığımız zaman içinde ortak yaşam alanı oluşturmak için hepimize görev düşüyor diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Gökçe Ok ise sadece Eskişehir'de farklı ülkelerden 27 bin yabancı uyruklunun yaşadığını ve 'Uyum Buluşmaları'nı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılan yabancı öğrencilerin soruları yanıtlandı.