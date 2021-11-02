Eskişehir, Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı - Son Dakika

31 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Artistik Yüzme Baraj Yarışları'nda birinci, ikinci ve üçüncü barajlarda yarışan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü senkronize yüzücüleri Berra Özgöde, Seralp Özgöde, Şevval Eyşan İşler, Kayra Ece Aydın, Elif Ceren Örüş ve Nehir Erdoğan tüm baraj yarışlarını başarı ile geçerek Aralık ayında düzenlenecek olan Artistik Yüzme Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Artistik yüzmenin oldukça zor bir branş olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, barajları geçen yarışmacıları tebrik ederek, şampiyonada başarılar diledi.